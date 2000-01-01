Капитонов Капитон Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Капитонов Кузьма Васильевич
Мать: 1 жена
Рождение ребёнка
06.11.1858
Сын: Капитонов Порфирий Капитонович
Мать ребёнка: Наталья Лукьяновна
д.Ивановка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Капитоновна
Мать ребёнка: Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитонов Аполон Капитонович
Мать ребёнка: Наталья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Лукьяновна
Смерть
Неизвестно