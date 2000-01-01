Капитонов Капитон Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Капитон Кузмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Капитонов Кузьма Васильевич

Мать: 1 жена

Рождение ребёнка
06.11.1858

Сын: Капитонов Порфирий Капитонович

Мать ребёнка: Наталья Лукьяновна

д.Ивановка, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Капитоновна

Мать ребёнка: Наталья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Аполон Капитонович

Мать ребёнка: Наталья Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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