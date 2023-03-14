Капитонов Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: 1 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: 1 жена
д.Ивановка, Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена
Смерть
Неизвестно