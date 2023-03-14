Капитонов Кузьма Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонов Кузьма Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Капитонов Капитон Кузмич

Мать ребёнка: 1 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Егор Кузмич

Мать ребёнка: 1 жена

д.Ивановка, Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена

Смерть
Неизвестно
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