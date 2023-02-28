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Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Чирково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.02.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1821 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1855 ст.

Отец: Яков Егорович

Мать: Параскева Михайловна

Чирково, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капитонов Аполон Капитонович

д.Ивановка, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Аполон Капитонович

Смерть
Неизвестно
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