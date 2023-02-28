Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1855 ст.
Отец: Яков Егорович
Мать: Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1874 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капитонов Аполон Капитонович
д.Ивановка, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно