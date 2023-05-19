Проскуркина (Бабина) Евдокия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуркина (Бабина) Евдокия Ермолаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1840

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бабин Ермолай Павлович

Мать: Бабина Прасковья Васильевна

Бракосочетание
12.12.1832

Муж: Проскуркин Павел Илларионович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Извекова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович

Рождение ребёнка
13.08.1836

Сын: Проскуркин Демьян Павлович

Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович

Рождение ребёнка
17.02.1839

Сын: Проскуркин Архип Павлович

Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840
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