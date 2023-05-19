Проскуркина (Бабина) Евдокия Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
12.12.1832
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Извекова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович
Рождение ребёнка
13.08.1836
Сын: Проскуркин Демьян Павлович
Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович
Рождение ребёнка
17.02.1839
Сын: Проскуркин Архип Павлович
Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Проскуркин Павел Илларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840