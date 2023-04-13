Бабина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1806
Сын: Бабин Василий
Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Проскуркина Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович
Рождение ребёнка
До 1812
Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович
Рождение ребёнка
До 1821
Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1833
Дочь: Агафья Ермолаевна
Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно