Бабина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1806

Сын: Бабин Василий

Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Проскуркина Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Бабин Яков Ермолаевич

Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Бабин Стефан Ермолаевич

Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бабин Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович

Рождение ребёнка
23.04.1833

Дочь: Агафья Ермолаевна

Отец ребёнка: Бабин Ермолай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Ермолай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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