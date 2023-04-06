Извекова (Проскуркина) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
28.04.1855
Рождение ребёнка
29.01.1856
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
21.06.1863
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
04.09.1865
Сын: Извеков Захар Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Куриленко Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
26.06.1868
Сын: Извеков Давид Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
06.08.1870
Сын: Извеков Феодосий Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно