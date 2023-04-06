Извекова (Проскуркина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Проскуркина) Евдокия Павловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Проскуркин Павел Илларионович

Мать: Проскуркина Евдокия Ермолаевна

Бракосочетание
28.04.1855

Муж: Извеков Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
29.01.1856

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
21.06.1863

Сын: Извеков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
04.09.1865

Сын: Извеков Захар Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Куриленко Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
26.06.1868

Сын: Извеков Давид Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
06.08.1870

Сын: Извеков Феодосий Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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