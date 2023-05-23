Вершинин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Федот

Место рождения

д. Подгоряна, Кировская область, Россия

Дата рождения

02.03.1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1772

Отец: Вершинин Федор

Мать: Вершинина Анилина

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Вершинин Андрей

Мать ребёнка: Вершинина Анна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Вершинина Анна

Пищалье, Россия
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Вершинина Анна

Рождение ребёнка
27.07.1829

Сын: Вершинин Евдоким

Мать ребёнка: Вершинина Аграфена

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1831

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Вершинина Аграфена

Пищалье, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Аграфена

Смерть
Неизвестно
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