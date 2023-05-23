Вершинин Федот
Место рожденияд. Подгоряна, Кировская область, Россия
Дата рождения02.03.1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1772
Отец: Вершинин Федор
Мать: Вершинина Анилина
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Вершинин Андрей
Мать ребёнка: Вершинина Анна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Вершинина Анна
Пищалье, Россия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Вершинина Анна
Рождение ребёнка
27.07.1829
Сын: Вершинин Евдоким
Мать ребёнка: Вершинина Аграфена
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1831
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Вершинина Аграфена
Пищалье, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Аграфена
Смерть
Неизвестно