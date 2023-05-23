Вершинина Анилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Анилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1772

Сын: Вершинин Федот

Отец ребёнка: Вершинин Федор

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Вершинин Ефим

Отец ребёнка: Вершинин Федор

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Вершинин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Харитон

Отец ребёнка: Вершинин Федор

Смерть
Неизвестно
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