Вершинина Анилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Ларион
Рождение ребёнка
02.03.1772
Сын: Вершинин Федот
Отец ребёнка: Вершинин Федор
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Вершинин Ефим
Отец ребёнка: Вершинин Федор
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Вершинин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Харитон
Отец ребёнка: Вершинин Федор
Смерть
Неизвестно