Вершинин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Вершинин Федор
Мать: Вершинина Анилина
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Вершинина Феодосия
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Вершинин Назар
Мать ребёнка: Вершинина Феодосия
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Феодосия
Смерть
Неизвестно