Вершинин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
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Рождение
Около 1781

Отец: Вершинин Федор

Мать: Вершинина Анилина

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Вершинина Феодосия

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Вершинин Назар

Мать ребёнка: Вершинина Феодосия

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Феодосия

Смерть
Неизвестно