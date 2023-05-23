Вершинина Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Маркел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Вершинин Ефим
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Вершинин Назар
Отец ребёнка: Вершинин Ефим
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Ефим
Смерть
Неизвестно