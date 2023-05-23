Вершинина Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Маркел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Вершинин Ефим

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Вершинин Назар

Отец ребёнка: Вершинин Ефим

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Ефим

Смерть
Неизвестно
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