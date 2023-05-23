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(Вершинина) Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Вершинин Федор

Мать: Вершинина Анилина

Смерть
1795
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