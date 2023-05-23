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Вершинин Харитон
Вершинин Харитон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1796
Пол
Мужской
Отец
Вершинин Федор
Около 1746 г.р.
Мать
Вершинина Анилина
Около 1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Вершинин Федор
Мать:
Вершинина Анилина
Смерть
1796
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