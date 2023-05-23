Вершинин Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Харитон

Вершинин Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Федор

Мать: Вершинина Анилина

Смерть
1796
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close