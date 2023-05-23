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(Вершинина) Феодосия
(Вершинина) Феодосия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вершинин Федот
1772 г.р.
Мать
Вершинина Анна
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Вершинин Федот
Мать:
Вершинина Анна
Смерть
Неизвестно
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