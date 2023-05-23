(Вершинина) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вершинина) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Вершинин Федот

Мать: Вершинина Анна

Смерть
Неизвестно