Вершинина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Вершинин Андрей

Отец ребёнка: Вершинин Федот

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Вершинин Федот

Пищалье, Россия
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Вершинин Федот

Смерть
Неизвестно