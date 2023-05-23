Вершинина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Вершинин Андрей
Отец ребёнка: Вершинин Федот
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Вершинин Федот
Пищалье, Россия
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Вершинин Федот
Смерть
Неизвестно