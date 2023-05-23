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Вершинин Евдоким

Место рождения

д. Подгоряна, Кировская область, Россия

Дата рождения

27.07.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1829

Отец: Вершинин Федот

Мать: Вершинина Аграфена

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Вершинин Михаил

Мать ребёнка: Вершинина Наталия

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Вершинин Матвей Евдокимович

Мать ребёнка: Вершинина Наталия

Пищалье, Россия
Смерть
Неизвестно