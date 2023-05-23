Вершинин Евдоким
Место рожденияд. Подгоряна, Кировская область, Россия
Дата рождения27.07.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1829
Отец: Вершинин Федот
Мать: Вершинина Аграфена
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Вершинин Михаил
Мать ребёнка: Вершинина Наталия
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.08.1882
Сын: Вершинин Матвей Евдокимович
Мать ребёнка: Вершинина Наталия
Пищалье, Россия
Смерть
Неизвестно