Вершинин Михаил
Место рожденияд. Подгоряна, Кировская область, Россия
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Вершинин Евдоким
Мать: Вершинина Наталия
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: ?
Мать ребёнка: Вершинина Василисса
Рождение ребёнка
11.11.1906
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вершинина Василисса
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вершинина Василисса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Василисса
Смерть
Неизвестно