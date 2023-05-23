Вершинин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Михаил

Место рождения

д. Подгоряна, Кировская область, Россия

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Вершинин Евдоким

Мать: Вершинина Наталия

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: ?

Мать ребёнка: Вершинина Василисса

Рождение ребёнка
11.11.1906

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вершинина Василисса

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вершинина Василисса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Василисса

Смерть
Неизвестно