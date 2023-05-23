Вершинина Василисса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Василисса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: ?

Отец ребёнка: Вершинин Михаил

Рождение ребёнка
11.11.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вершинин Михаил

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вершинин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Михаил

Смерть
Неизвестно
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