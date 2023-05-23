Вершинина Василисса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: ?
Отец ребёнка: Вершинин Михаил
Рождение ребёнка
11.11.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вершинин Михаил
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вершинин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Михаил
Смерть
Неизвестно