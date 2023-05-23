Вершинина Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1829
Сын: Вершинин Евдоким
Отец ребёнка: Вершинин Федот
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1831
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Вершинин Федот
Пищалье, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Федот
Смерть
Неизвестно