Вершинина Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Аграфена

Вершинина Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1829

Сын: Вершинин Евдоким

Отец ребёнка: Вершинин Федот

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
06.11.1831

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Вершинин Федот

Пищалье, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Федот

Смерть
Неизвестно