Журавлева (Романова) Ирина (Арина) Пафнутьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Романова) Ирина (Арина) Пафнутьевна

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Место рождения

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

07.05.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1858

Отец: Пафнутий Тимофеевич

Мать: Пелагея Якимовна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1886 ст.

Сын: Журавлев Ксенофонт Никонорович

Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.

Сын: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1893 ст.

Сын: Журавлев Сергей Никонорович

Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1903 ст.

Сын: Журавлев Степан Никонорович

Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Никонор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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