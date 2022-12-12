Журавлева (Романова) Ирина (Арина) Пафнутьевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1858
Отец: Пафнутий Тимофеевич
Мать: Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
23.01.1886 ст.
Сын: Журавлев Ксенофонт Никонорович
Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.
Сын: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1893 ст.
Сын: Журавлев Сергей Никонорович
Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1903 ст.
Сын: Журавлев Степан Никонорович
Отец ребёнка: Журавлев Никонор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно