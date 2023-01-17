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Пафнутий Тимофеевич

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Место рождения

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1858

Дочь: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна

Мать ребёнка: Пелагея Якимовна

Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1865

Сын: Захар Пафнутьевич

Мать ребёнка: Пелагея Якимовна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1868

Дочь: Кулькова Марфа Пафнутьевна

Мать ребёнка: Пелагея Якимовна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Якимовна

Смерть
Неизвестно
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