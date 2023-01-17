Пафнутий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1858
Дочь: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна
Мать ребёнка: Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
03.09.1865
Сын: Захар Пафнутьевич
Мать ребёнка: Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
28.06.1868
Дочь: Кулькова Марфа Пафнутьевна
Мать ребёнка: Пелагея Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Якимовна
Смерть
Неизвестно