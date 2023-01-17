Пелагея Якимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1858
Дочь: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна
Отец ребёнка: Пафнутий Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.09.1865
Сын: Захар Пафнутьевич
Отец ребёнка: Пафнутий Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.06.1868
Дочь: Кулькова Марфа Пафнутьевна
Отец ребёнка: Пафнутий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пафнутий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно