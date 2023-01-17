Журавлев Никонор Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1858 ст.
Дата смерти17.05.1904 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1858 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1886 ст.
Сын: Журавлев Ксенофонт Никонорович
Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.
Сын: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович
Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна
Рождение ребёнка
08.10.1893 ст.
Сын: Журавлев Сергей Никонорович
Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна
Рождение ребёнка
22.04.1903 ст.
Сын: Журавлев Степан Никонорович
Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лизунова Евдокия Никоноровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.05.1904 ст.
Умер от чахотки