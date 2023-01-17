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Журавлев Никонор Васильевич

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Место рождения

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.07.1858 ст.

Дата смерти

17.05.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1858 ст.

Отец: Журавлев Василий Михайлович

Мать: Журавлева Екатерина Игнатьевна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1886 ст.

Сын: Журавлев Ксенофонт Никонорович

Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1887 ст.

Сын: Журавлев Георгий (Егор) Никонорович

Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1893 ст.

Сын: Журавлев Сергей Никонорович

Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1903 ст.

Сын: Журавлев Степан Никонорович

Мать ребёнка: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Ирина (Арина) Пафнутьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лизунова Евдокия Никоноровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.05.1904 ст.
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Умер от чахотки
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