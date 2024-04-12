Коптева (Ансимова) (Ансимова) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1904
Дата смерти10.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
07.11.1921
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1924
Дочь: Куланчикова (коптева) Любовь Никитична
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
27.02.1926
Дочь: Лукашова (коптева) Александра Никитична
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Коптев Александр
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1933
Сын: Коптев Семен (Павел) Никитич
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1938
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1941
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1946
Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович
Смерть
10.07.1974
Похороны
Неизвестно