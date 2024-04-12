Коптева (Ансимова) (Ансимова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптева (Ансимова) (Ансимова) Татьяна Степановна

Место рождения

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

19.01.1904

Дата смерти

10.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1904

Отец: Ансимов Степан

Мать: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1921

Сын: Коптев Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1924

Дочь: Куланчикова (коптева) Любовь Никитична

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
27.02.1926

Дочь: Лукашова (коптева) Александра Никитична

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Коптев Александр

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1933

Сын: Коптев Семен (Павел) Никитич

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Коптев Геннадий Никитич

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1941

Сын: Коптев Виктор Никитич

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.1946

Сын: Коптев Анатолий Никитич

Отец ребёнка: Коптев Никита Михайлович

Смерть
10.07.1974
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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