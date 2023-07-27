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Коптев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Коптев Никита Михайлович

Мать: Коптева (ансимова) Татьяна Степановна

Смерть
2007
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