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Коптев Александр
Коптев Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Коптев Никита Михайлович
1903 г.р.
Мать
Коптева (Ансимова) (Ансимова) Татьяна Степановна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Коптев Никита Михайлович
Мать:
Коптева (ансимова) Татьяна Степановна
Смерть
2007
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