Ансимов Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1903
Рождение ребёнка
19.01.1904
Дочь: Коптева (ансимова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1912
Сын: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Мать ребёнка: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна
Смерть
1912