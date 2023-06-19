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Ансимов Степан

Место рождения

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1903

Жена: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1904

Дочь: Коптева (ансимова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.04.1912

Сын: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Мать ребёнка: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1912