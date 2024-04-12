Конева (Тамбовцева-Анисимова) (Тамбовцева) Олимпиада Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Тамбовцев Петр Маркович
Бракосочетание
Около 1903
Муж: Ансимов Степан
Рождение ребёнка
19.01.1904
Дочь: Коптева (ансимова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Ансимов Степан
Рождение ребёнка
?.04.1912
Сын: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Отец ребёнка: Ансимов Степан
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
14.03.1915
Сын: Конев Александр Корнилович
Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич
Смерть
Около 1920