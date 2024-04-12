Конева (Тамбовцева-Анисимова) (Тамбовцева) Олимпиада Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Тамбовцева-Анисимова) (Тамбовцева) Олимпиада Петровна

Место рождения

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Тамбовцев Петр Маркович

Мать: Тамбовцева Анна Андреевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1903

Муж: Ансимов Степан

Рождение ребёнка
19.01.1904

Дочь: Коптева (ансимова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Ансимов Степан

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.04.1912

Сын: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Отец ребёнка: Ансимов Степан

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1912

Муж: Конев Корнилий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.03.1915

Сын: Конев Александр Корнилович

Отец ребёнка: Конев Корнилий Яковлевич

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Около 1920
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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