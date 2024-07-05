Выгодский Янкель Мордехай
Место рожденияСлуцк, Беларусь
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Выгодский Давид
Мать: (Выгодская) Хая
Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выгодский) Гитель Лия
Мать ребёнка: (Выгодская) Слава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выгодская) Лия
Мать ребёнка: (Выгодская) Слава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгодский Давид
Мать ребёнка: (Выгодская) Слава
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Каценеленбоген (Выготская) Мирьям Мирьям Каценеленбоген
Мать ребёнка: (Выгодская) Слава