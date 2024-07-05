Выгодский Янкель Мордехай 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Выгодский Янкель Мордехай

Место рождения

Слуцк, Беларусь

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Выгодский Давид

Мать: (Выгодская) Хая

Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выгодский) Гитель Лия

Мать ребёнка: (Выгодская) Слава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выгодская) Лия

Мать ребёнка: (Выгодская) Слава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгодский Давид

Мать ребёнка: (Выгодская) Слава

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Каценеленбоген (Выготская) Мирьям Мирьям Каценеленбоген

Мать ребёнка: (Выгодская) Слава

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