(Выгодская) Слава
Место рожденияСлуцк, Беларусь
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Элиягу
Мать: не указана
Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выгодский) Гитель Лия
Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Выгодская) Лия
Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгодский Давид
Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Каценеленбоген (Выготская) Мирьям Мирьям Каценеленбоген
Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай