(Выгодская) Слава 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Выгодская) Слава

Место рождения

Слуцк, Беларусь

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Элиягу

Мать: не указана

Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выгодский) Гитель Лия

Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Выгодская) Лия

Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгодский Давид

Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Каценеленбоген (Выготская) Мирьям Мирьям Каценеленбоген

Отец ребёнка: Выгодский Янкель Мордехай

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