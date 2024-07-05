Выгодский Давид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Выгодский Янкель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгодский Ицхак
Мать ребёнка: (Выгодская) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгодский Элиягу
Мать ребёнка: (Выгодская) Хая
Рождение ребёнка
1831
Сын: Выгодский Янкель Мордехай
Мать ребёнка: (Выгодская) Хая
Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Выгодский) Гита
Мать ребёнка: (Выгодская) Хая