Выгодский Давид 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Выгодский Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Выгодский Янкель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгодский Ицхак

Мать ребёнка: (Выгодская) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгодский Элиягу

Мать ребёнка: (Выгодская) Хая

Рождение ребёнка
1831

Сын: Выгодский Янкель Мордехай

Мать ребёнка: (Выгодская) Хая

Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Выгодский) Гита

Мать ребёнка: (Выгодская) Хая

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