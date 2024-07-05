(Выгодская) Хая 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Выгодская) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгодский Ицхак

Отец ребёнка: Выгодский Давид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выгодский Элиягу

Отец ребёнка: Выгодский Давид

Рождение ребёнка
1831

Сын: Выгодский Янкель Мордехай

Отец ребёнка: Выгодский Давид

Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Выгодский) Гита

Отец ребёнка: Выгодский Давид

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