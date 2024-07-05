(Выгодская) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгодский Ицхак
Отец ребёнка: Выгодский Давид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выгодский Элиягу
Отец ребёнка: Выгодский Давид
Рождение ребёнка
1831
Сын: Выгодский Янкель Мордехай
Отец ребёнка: Выгодский Давид
Слуцк, Беларусь
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Выгодский) Гита
Отец ребёнка: Выгодский Давид