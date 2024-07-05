Выгодский Давид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВыгодский Давид

Выгодский Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

1864 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выгодский Янкель Мордехай

Мать: (Выгодская) Слава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Выгодский Янкель

Мать ребёнка: не указана

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