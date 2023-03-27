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Орнатский Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Орнатский Николай Платонович

Мать: Орнатская Флёна Ивановна

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Смерть
Неизвестно
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