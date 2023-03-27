Орнатский Дмитрий Николаевич
Место рожденияЧереповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Смерть
Неизвестно