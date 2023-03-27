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Орнатский Николай Николаевич

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Место рождения

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга

Дата рождения

07.05.1864

Дата смерти

26.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1864

Отец: Орнатский Николай Платонович

Мать: Орнатская Флёна Ивановна

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
14.01.1890

Сын: Орнатский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Орнатский Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна

д. Ополье, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Орнатский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Орнатский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.03.1938
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