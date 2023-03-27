Орнатский Николай Николаевич
Место рожденияЧереповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Дата рождения07.05.1864
Дата смерти26.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1864
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
14.01.1890
Сын: Орнатский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Орнатский Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна
д. Ополье, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Орнатский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Орнатский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орнатская Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.03.1938