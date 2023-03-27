Орнатская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орнатская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1890

Сын: Орнатский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Орнатский Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич

д. Ополье, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Орнатский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Орнатский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орнатский Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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