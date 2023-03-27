Орнатская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1890
Сын: Орнатский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Орнатский Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич
д. Ополье, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Орнатский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Орнатский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно