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Орнатский Николай Платонович

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Место рождения

Череповецкий уезд, Любецкая волость, село Городище

Дата рождения

1832

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Орнатский Платон Иосифович

Мать: Орнатская Анна

Череповецкий уезд, Любецкая волость, село Городище
Рождение ребёнка
1858

Сын: Орнатский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
21.05.1860

Сын: Орнатский Философ Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна

погост Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1862

Сын: Орнатский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
07.05.1864

Сын: Орнатский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Осичева Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна

Новгородская губерния, Белозерский уезд, село Лабакш
Рождение ребёнка
21.09.1871

Сын: Орнатский Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна

Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сапожкова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна

Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Смерть
До 1884
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