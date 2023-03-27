Орнатский Николай Платонович
Место рожденияЧереповецкий уезд, Любецкая волость, село Городище
Дата рождения1832
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Орнатский Платон Иосифович
Мать: Орнатская Анна
Череповецкий уезд, Любецкая волость, село Городище
Рождение ребёнка
1858
Сын: Орнатский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
21.05.1860
Сын: Орнатский Философ Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна
погост Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1862
Сын: Орнатский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
07.05.1864
Сын: Орнатский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Осичева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна
Новгородская губерния, Белозерский уезд, село Лабакш
Рождение ребёнка
21.09.1871
Сын: Орнатский Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сапожкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Орнатская Флёна Ивановна
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Смерть
До 1884