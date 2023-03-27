Дьякова (Орнатская) Лидия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Орнатская) Лидия Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Орнатский Платон Иосифович

Мать: Орнатская Анна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дьяков Авенир Александрович

Отец ребёнка: Дьяков Александр Николаевич

Irma, Vologda, Russia
Место жительства
Около 1874
Irma, Vologda, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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