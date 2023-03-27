Дьякова (Орнатская) Лидия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Орнатский Платон Иосифович
Мать: Орнатская Анна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дьяков Авенир Александрович
Отец ребёнка: Дьяков Александр Николаевич
Irma, Vologda, Russia
Место жительства
Около 1874
Irma, Vologda, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно