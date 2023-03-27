Дьяков Авенир Александрович
Место рожденияIrma, Vologda, Russia
Дата рождения1874
Дата смерти02.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Irma, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Véra
Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Анастасия Авенировна
Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дьяков Владимир Авенирович
Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна
Russia
Место жительства
1914
Genève, Genève, Switzerland
Место жительства
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Archpriest
Работа или профессия
Неизвестно
Genève, Genève, Switzerland
Priest in the Russian Orthodox Church
Смерть
02.04.1960
Genève, Genève, Switzerland
Похороны
04.04.1960
Genève, Genève, Switzerland