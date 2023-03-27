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Дьяков Авенир Александрович

Место рождения

Irma, Vologda, Russia

Дата рождения

1874

Дата смерти

02.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дьяков Александр Николаевич

Мать: Дьякова Лидия Платоновна

Irma, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
1906

Сын: Дьяков Михаил Авенирович

Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Véra

Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анастасия Авенировна

Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дьяков Владимир Авенирович

Мать ребёнка: Дьякова Надежда Михайловна

Russia
Место жительства
1914
Genève, Genève, Switzerland
Место жительства
1957
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Надежда Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Archpriest
Работа или профессия
Неизвестно
Genève, Genève, Switzerland
Priest in the Russian Orthodox Church
Смерть
02.04.1960
Genève, Genève, Switzerland
Похороны
04.04.1960
Genève, Genève, Switzerland
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