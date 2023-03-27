Дьякова (Поповицкая) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Поповицкая) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

16.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Поповицкий Михаил Андреевич

Мать: Поповицкая Елена Петровна

Место жительства
1893
Рождение ребёнка
1906

Сын: Дьяков Михаил Авенирович

Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Véra

Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анастасия Авенировна

Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дьяков Владимир Авенирович

Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович

Russia
Место жительства
1914
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Авенир Александрович

Смерть
16.04.1957
Genève, Genève, Switzerland
Похороны
18.04.1957
Genève, Genève, Switzerland
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