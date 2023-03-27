Дьякова (Поповицкая) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти16.04.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Место жительства
1893
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Véra
Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Анастасия Авенировна
Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дьяков Владимир Авенирович
Отец ребёнка: Дьяков Авенир Александрович
Russia
Место жительства
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1957
Genève, Genève, Switzerland
Похороны
18.04.1957
Genève, Genève, Switzerland