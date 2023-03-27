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Поповицкий Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Поповицкий Дмитрий Mихайлович

Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Орлова Екатерина Mихайловна

Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дьякова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Каширина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Туринс Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна

Смерть
1906
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