Поповицкий Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Поповицкий Дмитрий Mихайлович
Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Орлова Екатерина Mихайловна
Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дьякова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Каширина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Туринс Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поповицкая Елена Петровна
Смерть
1906