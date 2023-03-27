Поповицкая (Скрижалина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поповицкая (Скрижалина) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Поповицкий Дмитрий Mихайлович

Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Орлова Екатерина Mихайловна

Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дьякова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Каширина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Туринс Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич

Смерть
1919
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