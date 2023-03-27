Поповицкая (Скрижалина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Поповицкий Дмитрий Mихайлович
Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Орлова Екатерина Mихайловна
Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дьякова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Каширина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Туринс Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поповицкий Михаил Андреевич
Смерть
1919