Дьяков Александр Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Скворцов Николай Львович
Россия
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дьяков Авенир Александрович
Мать ребёнка: Дьякова Лидия Платоновна
Irma, Vologda, Russia
Работа или профессия
Около 1875
Cherepovetskiy, Vologodskaya Oblast', Russia
Priest in Russian Orthodox Church
Место жительства
Около 1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьякова Лидия Платоновна
Смерть
Неизвестно