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Дьяков Александр Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Скворцов Николай Львович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1874

Сын: Дьяков Авенир Александрович

Мать ребёнка: Дьякова Лидия Платоновна

Irma, Vologda, Russia
Работа или профессия
Около 1875
Cherepovetskiy, Vologodskaya Oblast', Russia
Priest in Russian Orthodox Church
Место жительства
Около 1875
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Лидия Платоновна

Смерть
Неизвестно
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