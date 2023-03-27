Орнатский Александр Николаевич
Место рожденияЧереповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Дата рождения1858
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Орнатский Николай Александрович
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Орнатский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Орнатский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яременко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клечковская Мария Александровна
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Конотоп, Сумська область
Смерть
1921