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Орнатский Александр Николаевич

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Место рождения

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга

Дата рождения

1858

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Орнатский Николай Платонович

Мать: Орнатская Флёна Ивановна

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Орнатский Николай Александрович

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Орнатский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Орнатский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яременко Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клечковская Мария Александровна

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Орнатская Наталья Петровна

Любец, Любецкая волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Наталья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Конотоп, Сумська область
Смерть
1921
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