Орнатская (Белоликова) Флёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1833
Рождение ребёнка
1858
Сын: Орнатский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
21.05.1860
Сын: Орнатский Философ Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович
погост Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1862
Сын: Орнатский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
07.05.1864
Сын: Орнатский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович
Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Осичева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович
Новгородская губерния, Белозерский уезд, село Лабакш
Рождение ребёнка
21.09.1871
Сын: Орнатский Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сапожкова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово