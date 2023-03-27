Орнатская (Белоликова) Флёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрнатская (Белоликова) Флёна Ивановна

Орнатская (Белоликова) Флёна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Белоликов Иоанн Стефанович

Мать: Белоликова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Орнатский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
21.05.1860

Сын: Орнатский Философ Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович

погост Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1862

Сын: Орнатский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
07.05.1864

Сын: Орнатский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович

Череповецкий уезд, 1-я Петринёвская волость, погост Новая Ёрга
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Осичева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович

Новгородская губерния, Белозерский уезд, село Лабакш
Рождение ребёнка
21.09.1871

Сын: Орнатский Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович

Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сапожкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Орнатский Николай Платонович

Новгородская губерния, Череповецкий уезд, село Борисово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close