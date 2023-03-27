Белоликова (Осипова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоликова (Осипова) Александра Ивановна

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Место рождения

Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

1804

Дата смерти

25.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Орнатская Флёна Ивановна

Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Белоликова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Фрегатова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Белоликов Захария Иванович

Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович

село Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Белоликов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович

Смерть
25.01.1874
село Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
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