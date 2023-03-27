Белоликова (Осипова) Александра Ивановна
Место рожденияЧереповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения1804
Дата смерти25.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Орнатская Флёна Ивановна
Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Белоликова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Фрегатова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белоликов Захария Иванович
Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович
село Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Белоликов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Белоликов Иоанн Стефанович
Смерть
25.01.1874
село Новая Ёрга, Череповецкий уезд, Новгородская губерния, Российская империя