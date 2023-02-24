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Гугель Евзер Михелев

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Место рождения

Ляды

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Гугель Михель Евзеров

Мать: Шейла Шлиомова

Ляды
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович

Мать ребёнка: Гугель Сара-Малка Ароновна

Город Гадяч, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юровская ?

Мать ребёнка: Гугель Сара-Малка Ароновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гугель Сара-Малка Ароновна

Смерть
Неизвестно
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