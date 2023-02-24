Гугель Евзер Михелев
Место рожденияЛяды
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Гугель Михель Евзеров
Мать: Шейла Шлиомова
Ляды
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович
Мать ребёнка: Гугель Сара-Малка Ароновна
Город Гадяч, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юровская ?
Мать ребёнка: Гугель Сара-Малка Ароновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно