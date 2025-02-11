Гугель Михель Евзеров Около 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Гугель Михель Евзеров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1819, Ляды, Дубровенский район, Витебская область

умер 1858, Ляды, Дубровенский район, Витебская область

Отец
Гугель Евзер Менделев01.01.1780 г.р.
Супруги
Шейла ШлиомоваОколо 1820 г.р.
Дети
Гугель Евзер Михелев1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Гугель Евзер Менделев

Мать: не указана

Ляды, Дубровенский район, Витебская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейла Шлиомова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гугель Евзер Михелев

Мать ребёнка: Шейла Шлиомова

Ляды, Дубровенский район, Витебская область

Смерть
1858
Ляды, Дубровенский район, Витебская область

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