Гугель Михель Евзеров
мужской, родился Около 1819, Ляды, Дубровенский район, Витебская область
умер 1858, Ляды, Дубровенский район, Витебская область
ОтецГугель Евзер Менделев01.01.1780 г.р.
Супруги
Шейла ШлиомоваОколо 1820 г.р.
Дети
Гугель Евзер Михелев1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Гугель Евзер Менделев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейла Шлиомова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гугель Евзер Михелев
Мать ребёнка: Шейла Шлиомова
Смерть
1858