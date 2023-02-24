Гугель Сара-Малка Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГугель Сара-Малка Ароновна

Гугель Сара-Малка Ароновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Арон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович

Отец ребёнка: Гугель Евзер Михелев

Город Гадяч, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юровская ?

Отец ребёнка: Гугель Евзер Михелев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гугель Евзер Михелев

Смерть
После 1890
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close