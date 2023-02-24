Гугель Сара-Малка Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: Арон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гугель Соломон (Шлёма-Нота) Евзерович
Отец ребёнка: Гугель Евзер Михелев
Город Гадяч, Полтавская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юровская ?
Отец ребёнка: Гугель Евзер Михелев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гугель Евзер Михелев
Смерть
После 1890