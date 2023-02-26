Малахий Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти20.12.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Агрипина Малахиева
Мать ребёнка: Матрона Артемова
Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1825
Сын: Федот Малахиев
Мать ребёнка: Матрона Артемова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никифор Малахов
Мать ребёнка: Матрона Артемова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Артемова
Смерть
20.12.1849