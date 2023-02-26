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Малахий Елисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

20.12.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Агрипина Малахиева

Мать ребёнка: Матрона Артемова

Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1825

Сын: Федот Малахиев

Мать ребёнка: Матрона Артемова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Никифор Малахов

Мать ребёнка: Матрона Артемова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Артемова

Смерть
20.12.1849
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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