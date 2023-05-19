Никифор Малахов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Малахий Елисеев
Мать: Матрона Артемова
Бракосочетание
06.11.1846
Жена: Агафия (Сафронова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
09.01.1848
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
07.08.1848
Дочь: Васса Никифорова
Мать ребёнка: Агафия (Сафронова)
Рождение ребёнка
23.04.1860
Сын: Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: Агафия (Сафронова)
Военная служба
1860
д.Пузеки
находящийся в продолжительном отпуске для поправления здоровья Охотского пехотного полка казенный денщик рядовой
Смерть
Неизвестно