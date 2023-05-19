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Никифор Малахов

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Малахий Елисеев

Мать: Матрона Артемова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1846

Жена: Агафия (Сафронова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
09.01.1848
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
07.08.1848

Дочь: Васса Никифорова

Мать ребёнка: Агафия (Сафронова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1860

Сын: Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Агафия (Сафронова)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1860
д.Пузеки
находящийся в продолжительном отпуске для поправления здоровья Охотского пехотного полка казенный денщик рядовой
Смерть
Неизвестно
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