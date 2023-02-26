Матрона Артемова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Агрипина Малахиева
Отец ребёнка: Малахий Елисеев
Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1825
Сын: Федот Малахиев
Отец ребёнка: Малахий Елисеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никифор Малахов
Отец ребёнка: Малахий Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахий Елисеев
Смерть
Неизвестно