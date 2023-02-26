Матрона Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Артемова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Агрипина Малахиева

Отец ребёнка: Малахий Елисеев

Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1825

Сын: Федот Малахиев

Отец ребёнка: Малахий Елисеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Никифор Малахов

Отец ребёнка: Малахий Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахий Елисеев

Смерть
Неизвестно
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